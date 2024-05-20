Поезд переехал 65-летнюю жительницу Алтайского края

Женщина погибла, когда переходила пути под вагоном 65-летняя жительница Алтайского края погибла под колесами грузового поезда на станции Усть-Тальменская, сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД.
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