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Сатанинские лунные сутки: благоприятные, неудачные и самые опасные дни ноября 2024 года

Сатанинские лунные сутки: благоприятные, неудачные и самые опасные дни ноября 2024 года

Сатанинские лунные сутки: благоприятные, неудачные и самые опасные дни ноября 2024 года Ирэн ОрлонскаяЧтобы грамотно спланировать свои дела, стоит заглянуть в календарь и определить, в какие даты ноября 2024 года будут приходиться сатанинские лунные сутки, а также другие неблагоприятные и рискованные дни.

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