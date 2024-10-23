Сатанинские лунные сутки: благоприятные, неудачные и самые опасные дни ноября 2024 года Ирэн ОрлонскаяЧтобы грамотно спланировать свои дела, стоит заглянуть в календарь и определить, в какие даты ноября 2024 года будут приходиться сатанинские лунные сутки, а также другие неблагоприятные и рискованные дни.