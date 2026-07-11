Ловите дулю с маслом! Привыкли к халяве и жировать за чужой счёт! Россияне массово сдают билеты в Абхазию в самый разгар летнего сезона

Как в Турции и Сочи там, конечно, не будет, но свой контингент в Абхазии отдыхает. Вот пусть местные их и обдирают. А если тех это не отпугивает, значит поток отдыхающих не прервётся. Не хотят нормально вкладываться в развитие туризма, считают, что гости и в сарае перекантуются, с удобствами во дворе, пусть не жалуются. Вон Муравьева ездила регулярно раньше, и сейчас всё равно поедет))) Приятного отдыха!

SI

Sergey Ivanov

Изменить отношение к русским туристам очень просто! Для этого достаточно только вспомнить, что Абхазия на все 100% зависит от Москвы и ее подачек. Электричество- даром. Газ- со скидками, о которых даже мечтать не может наш единственный друг Лукашенко. Пенсии- снова за счет России. И чем больше мы даем от щедрой русской души- тем больше нас презирают. Вот вам наглядный пример, как заставить себя уважать: Это- американцы. Вот они не задабривают туземцев и не пытаются купить их любовь. Они приезжают ими пользоваться! И туземцы их уважают! А привести абхазов в чувство проще простого: Отменить все подачки! И тогда они быстренько скатятся в дремучее даже не средневековье- в родоплеменной строй. И будет лучше, если мы отдадим ее обратно Грузии! Грузины будут счастливы! Притом настолько, что приведут в порядок Абхазию, а потом начнут приглашать русских туристов! А в итоге, мы получим отдых в Грузии, где всегда были сильны симпатии к русским. Ну, а мы кроме пляжей и шезлонгов получим еще военно- морские базы в Сухуми и Батуми! А за абхазов можно не волноваться. Грузины быстро поставят их на место. Русским всепрощенчеством и широкой душой они не страдают.