Сквер памяти воинам-землякам, погибшим на СВО, открыли в Лукоянове

Бордовые розы у памятного камня, металлические удары метронома, отсчитывающие минуту молчания, десятки людей, собравшиеся на митинг… На прошлой неделе в Лукоянове открыли сквер памяти воинам-землякам, погибшим в ходе СВО.
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