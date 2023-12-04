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Нижегородская правда

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Сквер памяти воинам-землякам, погибшим на СВО, открыли в Лукоянове

Сквер памяти воинам-землякам, погибшим на СВО, открыли в Лукоянове

Бордовые розы у памятного камня, металлические удары метронома, отсчитывающие минуту молчания, десятки людей, собравшиеся на митинг… На прошлой неделе в Лукоянове открыли сквер памяти воинам-землякам, погибшим в ходе СВО.

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