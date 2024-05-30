Четверг, 3️⃣0️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👭Международный день феминизма 🤧Всемирный день борьбы против астмы и аллергии 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1431 год - в Руане инквизицией сожжена на костре Жанна д’Арк 📔 1631 год - во Франции вышло печатное издание под названием "La Gazette", так слово "газета" вошло в европейский язык 📔 1858 год - на Дальнем Востоке основан город Хабаровск 📔 1896 год - на Ходынском поле в Москве во время торжеств по случаю коронации Николая II произошла массовая давка, в которой погибло 1389 человек 📔 1994 год - на ОРТ началась трансляция программы Влада Листьева "Час Пик", первым гостем стал Никита Михалков 📔 1999 год - в Минске в результате давки в подземном переходе станции метро "Немига" погибло 54 человека 📔 2014 год - в США состоялась премьера фильма-фэнтези «Малефисента».