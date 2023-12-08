Техника боевой спецпропаганды, которая превращает человека в зомби

М

ММ

"разглашаю ли я сейчас государственную тайну? "- В советское время географические карты детальнее определенного масштаба были совершенно секретными. Зато на Западе продавались свободно в виде атласов. От нас много чего скрывали, что не являлось секретом для них. В 90-е кажется или в конце 80-х: показ нового истребителя. Западного корреспондента пустили в кабину, нашему НИЗЗЯ! Ибо секрет.