Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.
Техника боевой спецпропаганды, которая превращает человека в зомби
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М
ММ
"разглашаю ли я сейчас государственную тайну? "- В советское время географические карты детальнее определенного масштаба были совершенно секретными. Зато на Западе продавались свободно в виде атласов. От нас много чего скрывали, что не являлось секретом для них. В 90-е кажется или в конце 80-х: показ нового истребителя. Западного корреспондента пустили в кабину, нашему НИЗЗЯ! Ибо секрет.
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