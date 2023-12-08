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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    "разглашаю ли я сейчас государственную тайну? "-   В советское время географические карты детальнее определенного мас...Техника боевой сп...
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Техника боевой спецпропаганды, которая превращает человека в зомби

Техника боевой спецпропаганды, которая превращает человека в зомби

Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;разглашаю ли я сейчас государственную тайну? &quot;-   В советское время географические карты детальнее определенного масштаба были совершенно секретными. Зато на Западе продавались свободно в виде атласов. От нас много чего скрывали, что не являлось секретом для них. В 90-е кажется или в конце 80-х: показ нового истребителя. Западного корреспондента пустили в кабину, нашему НИЗЗЯ! Ибо секрет.
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