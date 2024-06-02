Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Онколог Алешин назвал причины появления и симптомы глиобластомы

Онколог Алешин назвал причины появления и симптомы глиобластомы

Глиобластома относится к редким заболеваниям, но среди опухолей головного мозга - это достаточно частая болезнь, отметил в разговоре со «Звездой» старший научный сотрудник отделения нейроонкологии НМИЦ онкологии им.

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