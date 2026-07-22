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Порядок, государство

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Укрощение в море и в пустыне: почему США и Израиль обломали зубы об Иран

Укрощение в море и в пустыне: почему США и Израиль обломали зубы об Иран

По мнению Тель-Авива, мир возможен лишь с карликовыми и покорными сателлитами, пишет Resalat. Однако Иран, обладающий глубокой историей и географией, отверг модель "безопасность в обмен на рабство", став непреодолимой преградой для экспансии США и Израиля.

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