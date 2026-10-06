«Молятся на уроках и ходят в хиджабах»: учитель откровенно рассказал, что творится в российских школах, где учатся дети мигрантов

Ни для кого уже не секрет, что в последнее время в криминальных сводках все чаще фигурируют дети мигрантов.
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Свежие комментарии
- Госдума «по-тихом...
- Мигранты уже добр...
- Госдума «по-тихом...
В основном мигранты - это паразитирующая в нашем обществе прослойка. Поэтому жить они должны в родной им среде, никаких семей они к нам не должны тащить, и все проблемы по ассимиляции исчезнут.