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ТАСС

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Конгрессвумен Луна хотела бы присутствовать при возвращении экипажа с МСК

ВАШИНГТОН, 24 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что хотела бы присутствовать при возвращении на Землю российско-американского экипажа с Международной космической станции (МКС).

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