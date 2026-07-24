Конгрессвумен Луна хотела бы присутствовать при возвращении экипажа с МСК

ВАШИНГТОН, 24 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что хотела бы присутствовать при возвращении на Землю российско-американского экипажа с Международной космической станции (МКС).