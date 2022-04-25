Лэмпард о падении Гордона в штрафной «Ливерпуля»: «Это пенальти. Его бы поставили, случись это с Салахом на другом конце поля»

Фрэнк Лэмпард недоволен работой арбитров на матче «Ливерпуль» – «Эвертон» (2:0). На 54-й минуте при счете 0:0 полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон упал в штрафной хозяев после контакта с защитником Жоэлем Матипом, но судья Стюарт Эттуэлл не стал назначать 11-метровый.