Художник Георгий Куринов завершил мурал на «Севмаше» ко Дню ВМФ

В канун Дня города Северодвинска и Дня Военно-морского флота художник Георгий Куринов при поддержке «Сборной Тайболы» завершил фасадную роспись на торцевой стене цеха №47 судостроительного завода «Севмаш».
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