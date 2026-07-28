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Царьград

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Художник Георгий Куринов завершил мурал на «Севмаше» ко Дню ВМФ

Художник Георгий Куринов завершил мурал на «Севмаше» ко Дню ВМФ

В канун Дня города Северодвинска и Дня Военно-морского флота художник Георгий Куринов при поддержке «Сборной Тайболы» завершил фасадную роспись на торцевой стене цеха №47 судостроительного завода «Севмаш».

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