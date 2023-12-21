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Путин поручил доложить о постановке граждан РФ на воинский учет без личной явки

Путин поручил доложить о постановке граждан РФ на воинский учет без личной явки

Глава российского государства Владимир Путин дал поручение российским Министерствам обороны и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций доложить о проведении работы по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в военный комиссариат.

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