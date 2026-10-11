В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне: «Мы всегда верили в него»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поддержал российского полузащитника команды Арсена Захаряна, который забил гол в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (3:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Германии две па...
- В Германии две па...
- Кураньи — об Овеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым