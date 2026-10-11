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В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне: «Мы всегда верили в него»

В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне: «Мы всегда верили в него»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поддержал российского полузащитника команды Арсена Захаряна, который забил гол в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (3:2).

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