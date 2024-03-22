Пригород Барнаула может подтопить из-за дружной весны и обильных осадков

Предварительный прогноз весеннего половодья дал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский Резкое повышение температуры воздуха может спровоцировать превышение критического уровня в реке Оби вблизи города Барнаула и подтопление приусадебных участков.
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