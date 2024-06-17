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Парламентская газета

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Контроль за идентификацией по биометрии в компаниях предложили усилить

Минцифры предложило усилить контроль за компаниями, которые проводят идентификацию или аутентификацию физических лиц по биометрии, утвердив новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении такого контроля.

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