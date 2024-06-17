Контроль за идентификацией по биометрии в компаниях предложили усилить

Минцифры предложило усилить контроль за компаниями, которые проводят идентификацию или аутентификацию физических лиц по биометрии, утвердив новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении такого контроля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии