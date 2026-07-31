Неаполь пережил сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Предварительно, магнитуда составила 4,7.
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Неаполь пережил сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Предварительно, магнитуда составила 4,7.
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