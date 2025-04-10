«Рождённый в 2154 году» американец потребовал 41 тысячу долларов пособий

Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил американца, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на пособие по безработице на 41 тысячу долларов, говорится в публикации ведомства в соцсети X.
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