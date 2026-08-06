Жительница Лабытнанги пойдет под суд за двойную продажу своей квартиры

Жительница Лабытнанги предстанет перед судом по делу о мошенничестве с недвижимостью. Предприимчивая северянка умудрилась дважды продать одну и ту же квартиру, заработав на этом более 2 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.