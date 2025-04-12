Ставки по вкладам остаются высокими: до 23% годовых!

Положите средства на краткосрочный вклад — за три месяца можно заработать до 10 000 рублей. В настоящее время ставки по вкладам и накопительным счетам остаются на высоком уровне (до 23% годовых), поэтому откройте депозит на два-три месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)