Ранее в регионе уничтожены два беспилотника, аэропорт возобновил работу.В Калужской области во вторник, 20 октября объявлен отбой беспилотной опасности.
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