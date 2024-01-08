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ВС России нашли и уничтожили место совещания командиров ВСУ

ВС России нашли и уничтожили место совещания командиров ВСУ

Совещание украинской армии было прервано огневым ударом ВС России.В ходе огневого удара по территории Украины русские военнослужащие поразили территорию, где командный состав ВСУ собрался для проведения совещания.

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