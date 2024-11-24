У каждого своя пирамида майя «Пирамида майя». Не точная копия пирамиды Кукулькана, однако, на неё очень похожа.
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У каждого своя пирамида майя «Пирамида майя». Не точная копия пирамиды Кукулькана, однако, на неё очень похожа.
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