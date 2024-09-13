Белый дом после встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении по ударам по РФ

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев Белый дом по результатам встречи американского лидера Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера не сообщил о решении Соединенных Штатов по разрешению Киеву наносить дальние удары ракетами и иным вооружением производства стран Запада вглубь России.