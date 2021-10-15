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Армия Австрии предупредила: грядет отключение электричества во всей Европе

Армия Австрии предупредила: грядет отключение электричества во всей Европе

Австрийская армия сообщила о том, что в ближайшие пять лет ожидается отключения электроэнергии во всей Европе, и призвала население готовиться к плану «Б».

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