15+ чистюль и грязнуль, которые знают, что уборка в доме — это целое приключение

Мало кому нравится жить в грязи, но вот с наведением порядка история совсем другая. Одни из нас реально успокаиваются, пока надраивают квартиру или моют тарелки, а другие громко заявляют: «Глаза бы мои на эти губки и швабры не смотрели!» Герои нашей статьи тоже не всегда в восторге от уборки, а кое с кем на этой почве приключались такие истории, что не знаешь — то ли посмеяться над ними, то ли просто обнять.