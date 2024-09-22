Росссийский военный: БПЛА под Работино точечно уничтожают солдат ВСУ

Командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан" заявил, что подразделения точечно ликвидируют украинских военнослужащих на их позициях возле Работино в Запорожской области.
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