Эксперт рассказал, как избежать взлома в Сети

Интернет-пользователям следует добавлять в избранное браузера популярные сайты и стартовые страницы соцсетей на персональном компьютере, чтобы снизить риск взлома аккаунтов и не попасться на уловки мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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