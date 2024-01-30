Экс-премьер Британии Джонсон: НАТО испытывает чувство вины перед Украиной

Североатлантический альянс испытывает чувство вины перед Украиной. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил некоторое время назад экс-руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон.
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