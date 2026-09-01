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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» не купит Плату. Вингер «Фламенго» провалил медосмотр

Атакующий полузащитник «Фламенго»  Гонсало Плата не перейдет в « Динамо ». Ранее бразильский и московский клубы согласовали трансфер 25-летнего вингера за 12 млн евро.

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