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Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумы күргәзмәсен карады

Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумы күргәзмәсен карады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Владивостокта Көнчыгыш икътисади форумы күргәзмәсе белән танышты. Бу хакта Татарстан Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.

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