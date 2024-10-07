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В РПЦ сочли самозащитой общества необходимость запрета чайлдфри

В РПЦ сочли самозащитой общества необходимость запрета чайлдфри

Запрет пропаганды чайлдфри в России — мера самозащиты общества от деструктивного влияния извне. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, его цитирует РИА Новости.

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