Смоленск 2.0

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Очередной гуманитарный груз из Смоленской области отправлен в зону СВО

Очередной гуманитарный груз из Смоленской области отправлен в зону СВО

Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Алексей Островский. Глава региона особо отметил, что более трети груза – продукция смоленских предприятий, принявших решение частично переориентировать свое производство под нужды армии.

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