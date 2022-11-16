Очередной гуманитарный груз из Смоленской области отправлен в зону СВО

Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Алексей Островский. Глава региона особо отметил, что более трети груза – продукция смоленских предприятий, принявших решение частично переориентировать свое производство под нужды армии.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Алексей Островский. Глава региона особо отметил, что более трети груза – продукция смоленских предприятий, принявших решение частично переориентировать свое производство под нужды армии.
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