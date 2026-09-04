Собянин: В Москве проведут марафон добрых дел с занятиями по первой помощи

С 7 по 20 сентября в Москве пройдет марафон добрых дел, организованный «Мосволонтером» и региональным отделением «Движения первых» к Всемирному дню оказания первой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Задержана пособни...
- Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым