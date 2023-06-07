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В России резко выросло число фирм-однодневок: как это связано с антиотмывочными мерами ЦБ

Ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний — это на 15% больше, чем до запуска антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента», сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский РБК.

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