Путин заявил об отсутствии оснований для конфликта России с Европой

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Индии для участия в саммите БРИКС, заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, так как все ключевые вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Продукт под подоз...
- Альфа-амилоид: за...
- Тестовый кошелёк ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым