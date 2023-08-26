Тони Белью объяснил, почему удар Даниэля Дюбуа был «ниже пояса»

«Все, что ниже пупка, классифицируется как «ниже пояса» в боксе! Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!» – заявил экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.
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