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«Главтатдортранс» директоры Эдуард Данилов вафат

14 сентябрьдә «Главтатдортранс» директоры Эдуард Данилов вафат булган. Аның үлеме турындагы мәгълүматны агентлыкка Татарстан Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында расладылар.

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