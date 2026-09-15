14 сентябрьдә «Главтатдортранс» директоры Эдуард Данилов вафат булган. Аның үлеме турындагы мәгълүматны агентлыкка Татарстан Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында расладылар.
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