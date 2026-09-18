После трёх месяцев залития канализацией КНС у Студенца начали реконструировать

Фото РКС-Тамбов Читайте также: Шесть лет обещаний: вторую набережную в тамбовском Заречье пока строить не будут Росприроднадзор нашёл нарушения на тамбовском «Завкоме» ХК «Тамбов» пропустил за три минуты до финальной сирены К концу августа из пяти насосов станции работал только один.