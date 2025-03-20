Юрий Синельщиков: Киллеров расстрелом не напугаешь, но других «вышка» может остановить

Для возвращения смертной казни нужно только одно — политическая воля Ирина Мишина Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Юрий Синельщиков Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России обсуждался много раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии