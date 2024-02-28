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Бочкарев: реконструкцию ТРЦ «Мега Теплый Стан» завершат до конца года

Бочкарев: реконструкцию ТРЦ «Мега Теплый Стан» завершат до конца года

Торгово-развлекательный центр «Мега Теплый Стан» в Сосенском поселении должны реконструировать до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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