KoBold использовал ИИ для поиска меди — теперь инвесторы вкладывают $537 млн

В среду компания KoBold Metals закрыла раунд серии C на сумму 537 миллионов долларов, чтобы помочь построить многомиллиардный рудник для разработки медного месторождения, которое она нашла с помощью искусственного интеллекта.
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