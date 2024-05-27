Мария Багреева: оборот обрабатывающих производств Москвы вырос в 1,5 раза

В 1 квартале 2024 года оборот столичной обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора составил 1,7 трлн рублей – это на 48% больше, чем в 1 квартале прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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