Мария Багреева: оборот обрабатывающих производств Москвы вырос в 1,5 раза

В 1 квартале 2024 года оборот столичной обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора составил 1,7 трлн рублей – это на 48% больше, чем в 1 квартале прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.