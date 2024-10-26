Tasnim: Иран готов дать пропорциональный ответ на удары, нанесенные Израилем

Иран и Сирия должны нанести ответный удар по евреям так, чтобы в дальнейшем они не помышляли о войнах

Модест

Тысяча первое иранское предупреждение. Ребята, не бомбите нас, а то будет как вчера. А что было вчера? А вчера тоже бомбили. Если бы у персов была реальная возможность ответить израилю, то они бы давно это сделали. А так одна говорильня кота Леопольда.