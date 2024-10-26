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Tasnim: Иран готов дать пропорциональный ответ на удары, нанесенные Израилем

Tasnim: Иран готов дать пропорциональный ответ на удары, нанесенные Израилем

Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары, которые нанес Израиль. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, сославшееся на информированный источник.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Иран и Сирия должны нанести ответный удар по евреям так, чтобы в дальнейшем они не помышляли о войнах
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9 час.
Семен Демин
2000 лет назад евреи убили Сына Бога.
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7 час.
Модест
Тысяча первое иранское предупреждение. Ребята, не бомбите нас, а то будет как вчера. А что было вчера? А вчера тоже бомбили.  Если бы у персов была реальная возможность ответить израилю, то они бы давно это сделали. А так одна говорильня кота Леопольда.
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29 мин.

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