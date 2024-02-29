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Покупка криптовалюты. Где и как купить криптовалюту в России законно

Покупка криптовалюты. Где и как купить криптовалюту в России законно

Криптовалюта — это, безусловно, деньги. Безопаснее они, чем обычные? Лучше ли они? Сколько их нужно? Где их тратить? На все эти вопросы ответить должны вы сами \u000D\u000AНаши постоянные читатели знают об этих современных финансовых средствах больше других, а тем, кто пришел к нам в первый раз, сразу же рекомендуем почитать, для чего нужна криптовалюта, о видах, плюсах и минусах, а также о ее отличиях от обычных денег.

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