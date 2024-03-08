Елизавета Туктамышева высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой

Чемпионка мира - 2015 Елизавета Туктамышева в интервью на YouTube-шоу "БеС комментариев" Евгении Медведевой призналась, что считает слишком жестким четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, однако отметила, что у нее есть шансы вернуться.