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Елизавета Туктамышева высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой

Елизавета Туктамышева высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой

Чемпионка мира - 2015 Елизавета Туктамышева в интервью на YouTube-шоу "БеС комментариев" Евгении Медведевой призналась, что считает слишком жестким четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, однако отметила, что у нее есть шансы вернуться.

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