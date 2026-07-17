Названы типичные ошибки собственников при продаже жилья

Главной и самой серьезной ошибкой при продаже собственности является юридическая небрежность. О других типичных просчетах собственников жилья рассказала президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Макарова в беседе с НИА «Нижний Новгород».
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