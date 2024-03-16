Глава МИД Валтонен: Финляндия не отправляет сейчас «никаких войск» на Украину

Хельсинки не отправляет в настоящий момент «никаких войск» на Украину. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила руководитель министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
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