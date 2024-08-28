Кандидатуру Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Инициативу поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из Азии и Африки.Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко выдвинул основателя «Телеграм» Павла Дурова на Нобелевскую премию.
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