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Кандидатуру Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Кандидатуру Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Инициативу поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из Азии и Африки.Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко выдвинул основателя «Телеграм» Павла Дурова на Нобелевскую премию.

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