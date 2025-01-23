Стоит ли ожидать раннюю весну в Сибири из-за аномально теплой зимы?

В марте на большей части территории СФО прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха Однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно, рассказал сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества Максим Симакин.